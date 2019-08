Vasco Rossi elogia la cannabis light da una piantagione. E divide il web (video)

Reportage dai dintorni di Zocca… una piantagione di cannabis legale ! senza Thc ! l’azienda “ Breeders of C B D “ di Andrea Piccinini Pubblicato da Vasco Rossi su Venerdì 2 agosto 2019

Vasco Rossi si improvvisa reporter dalle sue amate campagne in provincia di Zocca. E in un video pubbicato su Instagram e su Fb esordisce così: «Vi faccio visitare una piantagione di cannabis legale, quella senza THC, che non fa male». Vasco Rossi nel video visita una piantagione di cannabis in compagnia di un gruppo di coltivatori nel suo paese natale in provincia di Modena. Frecciata: «ira un’aria oscurantista e un po’ bigotta», ha detto, riferendosi alla sentenza della Cassazione di maggio che ha vietato la vendita di infiorescenze e derivati della canapa.

Critiche dal web a Vasco Rossi

Nel video, che tante polemiche sta suscitando, Vasco ha voluto raccontare ai fan la storia della new canapa economy, che secondo lui, stando a quanto afferma nel video, si tratterebbe di un tipo di cannabis con un Thc inferiore allo 0,2% dunque, tranquillamente commercializzabile. «Le piantine crescono – continua – quindi è pure biologica», ironizza. Ma il web è diviso. C’è chi pende dalle sue labbra e chi risponde nel merito, come un suo seguace su Fb che però prende le distanze: «Questo video con quel tono critico tipico di chi è abituato ad usare le droghe tende a minimizzare la problematica cannabis legale o no. Tante volte ho sentito i drogati parlare così. Non è una questione di bigottismo od oscurantismo : la cannabis può dare gravi problemi psichici ed cardiovascolari. Se viene prodotta per uso terapeutico – prosegue il commento – deve essere gestita dall inizio alla fine solo da aziende autorizzate. Non è necessario farne pubblicità. I medici la propongono quando necessaria , non temere. E soprattutto non va comprata in qualsiasi baracchino».