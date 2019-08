Toti: «Renziani e grillini giocano al “Piccolo chimico” e si fanno beffa degli italiani»

Dai democratici ai grillini un gioco sulla pelle degli italiani. Si fanno beffa del voto della gente. «Chi sta con chi, ma soprattuto per fare cosa? Non ho ancora capito quali siano le priorità dei partiti che dialogano per fare il nuovo governo. Sgomberato il campo dal politichese, che si fa con: gronda autostradale di Genova, pedemontane delle regioni del nord, autonomia differenziata delle Regioni, ripristino delle Province visto che le strade dell’entroterra sono tutte una buca?». Così su Facebook Giovanni Toti, che ironizza sui tentativi da “piccolo chimico” per far nascere governi “in laboratorio”.

«E ancora -prosegue-: politica energetica, impianti per lo smaltimento dei rifiuti, un nuovo piano che integri il reddito di cittadinanza con la formazione professionale, i medici da assumere negli ospedali, visto che non esiste ancora un accordo tra Stato e Regioni sul budget sanitario del Paese, costo del lavoro? Potrei andare avanti, intanto l’Italia cresce dello 0,1%. Serve un altro passo se vogliamo dare una scossa al Paese!». «Allora mentre c’è chi si diverte a giocare al piccolo chimico per far nascere governi da laboratorio – prosegue Toti – noi lavoriamo per mettere insieme una squadra seria di amministratori e persone capaci che vogliano davvero cambiare la politica e l’Italia. Senza slogan urlati, senza ricette miracolose, senza retorica da piazza. Con competenza, serietà, idee, progetti, lavoro e impegno».