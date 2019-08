Strage di Bologna, l’ira del Pd Bolognesi: insulti al ricercatore che ha trovato le carte del Sismi

È una furia l’ex-parlamentare Pd, Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione familiari delle vittime della strage di Bologna. L’esponente dem, che ritiene di essere l’unico depositario della verità sull’attentato del 2 agosto ‘80, non ci sta, non accetta possibili verità alternative.

Spiazzato dalle nuove carte del Sismi trovate per caso dal ricercatore Giacomo Pacini fra i fascicoli processuali del dibattimento sulla strage di piazza della Loggia a Brescia, Bolognesi non trova nulla di meglio che insultare lo storico: “Pacini dovrebbe fare lo storico non il mestatore, sarebbe ora che andasse a studiare, gli farebbe bene alla salute”.

Un’aggressione, quella di Bolognesi al ricercatore, che tradisce la totale mancanza di equilibrio dell’esponente dem e la rabbia per le nuove rivelazioni sulla pista palestinese: “Sono cose trite e ritrite – prova a controbattere Bolognesi nel tentativo di ridurre a burletta la vicenda – La cosiddetta pista palestinese è un insieme di carte e di ipotesi che non hanno neanche la dignità della pista”.

Peccato che perfino esponenti del suo partito, come il parlamentare Pd Gero Grassi la considerino molto più che una pista dopo aver visto le carte segretate in Commissione parlamentare Moro, carte di cui nessuno può parlare per non violare il segreto di Stato.

Non è un caso che Bolognesi ieri abbia esplicitamente minacciato il suo collega di partito Grassi e chiunque parli di pista palestinese per la strage di Bologna avvertendo che gli avvocati dell’Associazione guidata dallo stesso Bolognesi sono pronti a denunciarli per depistaggio, il nuovo reato introdotto nel 2016.