Stazione Termini, immigrati in manette: molestie e droga. Beccato un tunisino “espulso”

Un cittadino tunisino di 34 anni, già con precedenti, è stato denunciato. Era inosservante al decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dalla Questura il mese scorso. Sempre nella zona della Stazione Termini, altri quattro cittadini stranieri, di età compresa tra i 22 e 44 anni, sono stati denunciati per l’inosservanza del daspo urbano. Denunce scattate anche per una coppia di cittadini romeni. Beccato pure un cittadino del Senegal 29enne. Tutti erano senza fissa dimora e con precedenti, gravati dal foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Roma.

Provvedimenti contro stranieri senza fissa dimora

Gli ultimi provvedimenti sono stati emessi nei confronti di sei cittadini stranieri, tutti senza fissa dimora, perché sorpresi dai Carabinieri a molestare viaggiatori all’interno della stazione ferroviaria con richieste di elemosina o offrendo con insistenza loro assistenza pressi distributori automatici di biglietti. Sanzionati, infine, 12 cittadini stranieri per violazione del divieto di stazionamento, con contestuale ordine allontanamento per 48 ore, pena richiesta emanazione del daspo urbano. Sono stati trovati tutti a stazionare senza motivo nelle aree di ingresso e transito della Stazione Termini, limitandone l’accesso. Il Comune di Roma provvederà a multare i 12 con sanzioni da 100 a 300 euro ciascuno.