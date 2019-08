Scalfarotto sfotte Salvini su Fb e viene travolto dagli insulti: «Zitto, sei ridicolo»

«Ditelo con un fiore. #Crisidigoverno». Ivan Scalfarotto – il deputato Pd che nei giorni scorsi è stato travolto dalle polemiche per aver fatto visita in carcere ai due americani accusati dell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega – sulla sua pagina Facebook sfotte Salvini e pubblica un post accompagnato da una foto con la scritta “Salvinia natans. Salvinie nageante”. La Salvinia natans, come si legge su Wikipedia, è una piccola felce acquatica della famiglia Salviniaceae, che cresce sulla superficie di acque dolci stagnanti o lentamente fluenti.

Le critiche a Scalfarotto

Il post è stato subito criticato. Scrive un utente: «E dovremmo ridere d’innanzi a cotanta arguzia sarcastica??? Degna di un bimbo delle scuole medie». E un altro aggiunge: «Alta politica. Questo post è alta politica». Durissimo Simone: «I salvatori sareste voi?! Quelli che quando erano al governo hanno esteso la copertura sanitaria dei deputati anche anche ai parenti? A proposito dato che sei stato in Corea del Nord, ma prima di andarci sei andato ad accettarti delle condizioni dell’assassino del carabiniere, raccontaci un pochino delle condizioni in cui versano i detenuti nordcoreani, immagino tu abbia visitato anche quelle carceri… O forse no, dato che in quel paese a te caro e “democratico”, se ti permetti di fare una pagliacciata simile vai a fare compagnia al detenuto ?! Come mai non dici nulla in merito?!». E Giuseppe aggiunge: «Come commento politico siamo lontani. Come battuta da bar periferico ci sta alla perfezione. È solo sbagliato il posto di chi si esprime in questo modo. Più che in Parlamento dovrebbe stare seduto nelle bettole di paese».