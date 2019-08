Roma sempre più violenta: poliziotto aggredito nella notte a Tor Sapienza

L’aggressione a Tor Sapienza

L’agente ferito è stato ferito sabato notte nel difficile quartiere di Tor Sapienza, nel quadrante Est della Capitale. Il giovane poliziotto è stato medicato a un braccio per le ferite riportate da «un corpo contundente acuminato», così come scritto sul referto dal personale del Pronto soccorso. L’agente è stato aggredito mentre cercava di identificare l’uomo, che è riuscito però a darsi alla fuga. L’intervento della pattuglia della polizia in transito era stata richiesta da un’automobilista che viaggiava insieme alla sua famiglia.