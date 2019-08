Poliziotto israeliano accoltellato a Gerusalemme: gli assalitori crivellati di colpi (video)

Due giovani islamici hanno pugnalato un ufficiale di polizia israeliano, ferendolo a coltellate, in un attacco terroristico nella Città Vecchia di Gerusalemme. Gli aggressori sono stati crivellati di colpi dalle forze di sicurezza sulla scena. Uno di loro è morto sul colpo, il secondo è in fin di vita in ospedale. L’aggressione è avvenuta il 15 agosto. In Italia, molti hanno raffrontato l’episodio con quanto accaduto a Roma al carabiniere ucciso da un cittadino americano.

Le impressionanti riprese video dell’agguato a Gerusalemme

Le riprese video della scena mostrano i due adolescenti che si avvicinano da dietro a un gruppo di poliziotti di stanza nella Città Vecchia. Mentre si avvicinavano, improvvisamente tirano fuori i coltelli e iniziano ripetutamente a pugnalare uno dei poliziotti. Altri agenti sulla scena hanno aperto il fuoco contro la coppia mentre accoltellavano la vittima.

L’agente di polizia ferito ha 40 anni. Ha riportato ferite da taglio multiple alla parte superiore del corpo, hanno detto i medici. L’attacco improvviso si è verificato fuori dalla Porta delle Catene della Città Vecchia. L’area circostante è stata chiusa, ha detto la polizia. L’attacco è avvenuto tra le crescenti tensioni che circondano il Monte del Tempio della Città Vecchia, a seguito di scontri nel luogo sacro della scorsa settimana.