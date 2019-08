Paragone lancia un suo sondaggio contro Rousseau: vi volete alleare col Pd? Il 59% dice NO

Gianluigi Paragone, il parlamentare Cinquestelle che ha già annunciato il suo no alla fiducia al governo Conte bis, ha lanciato un suo sondaggio su Facebook sul governo giallo-rosso. Un sondaggio che scavalca la piattaforma Rousseau, sulla quale sempre ha pesato il sospetto di voti pilotati. Al momento i NO al governo sono il 59% contro il 41% di SI. Più di 19mila i voti espressi.

Ovviamente i commenti al sondaggio postato da Paragone sono di orientamento opposto: c’è chi lo critica per il suo strappo rispetto alla linea adottata da Luigi Di Maio e chi invece lo elogia, sostenendo che Paragone è stato l’unico a mostrare dignità. C’è anche chi sostiene che certe scelte non vanno sottoposte al vaglio della rete e chi accusa Paragone di non essere del M5S ma di voler favorire la Lega con la sua campagna contro il nascente governo.