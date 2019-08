“Open Arms” come il red carpet. Sfila anche Javier Bardem: “Accogliete i migranti” (video)

Dall’Isola dei pirati dei Caraibi alle isole dei migranti del Mediteranneo. Prima Richard Gere, poi Antonio Banderas, ora Javier Bardem: cresce la solidarietà da parte delle ricche star di Hollywood per la nave Open Arms. In un videomessaggio pubblicato sulla pagina Facebook della ong spagnola, il premio Oscar spagnolo si unisce alle tante voci che chiedono di trovare al più presto una soluzione per gli attuali 151 migranti soccorsi a largo della Libia.

Bardem lancia un appello su Fb per Open Arms

«Faccio questo video – dice l’attore sposato con Penelope Cruz – per unirmi in maniera pubblica alla richiesta mossa da più parti al nostro presidente Pedro Sanchez che guidi come Spagna, paese di origine della Ong Open Arms, la distribuzione dei migranti a bordo nei diversi Paesi dell’Unione europea. Perché crediamo sia necessario che un Paese membro dell’Europa debba coordinare questo processo e riteniamo – ribadisce – che la Spagna sia la più adatta, perché è il Paese di origine della Ong». Open Arms, secondo l’attore, «sta facendo un lavoro straordinario e necessario per la dignità umana e per salvare la vita di persone che scappano da situazioni che noi non possiamo neanche immaginare, con l’unico obiettivo di dare un futuro ai propri figli e alle proprie famiglie. A loro va tutto il mio appoggio».