“No al patto della poltrona”: Fratelli d’Italia in campo contro l’inciucio (le foto)

Parte la campagna di Fratelli d’Italia “No al patto della poltrona”. Migliaia e migliaia like su facebook, vignette e commenti, con la rabbia di chi parla di “democrazia al contrario”. Perché, commentano, per l’ennesima volta viene chiamato al governo chi ha sonoramente perso le elezioni. Sulle vignette-manifesto ci sono anche le dichiarazioni di Giorgia Meloni, «Dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, ma per rimanere attaccati alla poltrona alla fine si sono sostituiti al tonno per rimanere chiusi nella scatoletta», scrive la leader di FdI riferendosi ai pentastellati.

E ancora: «Tra i primi punti condivisi dalla sinistra versione Pd e dalla sinistra versione Movimento Cinque Stelle ci sono il No allo choc fiscale, la distribuzione di mance assistenziali, l’idea mai accantonata di una patrimoniale… No all’Inciucio delle Tasse».

Alla fine «solo Fratelli d’Italia chiede come prima opzione il voto. Il Pd lavora all’intesa con il M5S; il M5S cerca un’intesa con chiunque, pur di rimanere al governo. Forza Italia preferisce trovare in parlamento i numeri per un governo di centrodestra. A sorpresa la Lega apre a un nuovo accordo con il M5S. Un bazar che non fa bene alla politica e al quale Fratelli d’Italia non intende partecipare. Basta giochi di palazzo. Elezioni subito».