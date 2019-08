Migranti, barca rovesciata al largo della Libia, si teme una strage: l’sos di Alarm Phone

Il drammatico annuncio arriva come quasi sempre da Alarm Phone: «Grande naufragio nel #Med? Un pescatore ci ha parlato ieri di una barca rovesciata al largo #Libya. A rilanciare la notizia via Twitter, senza poter aggiungere molti altri altri dettagli, è appunto Alarm Phone, il servizio di supporto a coloro che si trovano in difficoltà nel Mediterraneo nel tentativo di arrivare in Europa, spiegando di aver raccolto la segnalazione di un pescatore che «ha detto di aver salvato tre persone ed aver visto molti cadaveri» in acqua. Potrebbe essere l’ultima tragedia del mare appena registrata nel mare di fronte Tripoli. L’ultimo inquietante sos dal mare.

Sos di Alarm Phone, naufragio al largo della Libia

Secondo Alarm Phone, il testimone della tragedia, un pescatore per l’appunto, avrebbe «detto di aver salvato tre persone e di aver visto molti cadaveri. I sopravvissuti parlano di oltre 100 persone a bordo. In questa fase non possiamo verificare queste informazioni, ma – ha aggiunto Alarm Phone – temiamo che possa essersi verificata un’altra tragedia di massa». Si teme una strage, l’ennesima tragedia del mare: ma al momento di questo naufragio al largo delle coste libiche denunciato dalla piattaforma creata per monitorare i viaggi dei migranti in mare, non si sa nulla di più preciso. Nulla di più di quanto riferito dal pescatore e denunciato via Twitter da Alarm Phone.