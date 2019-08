Meloni «Sono stufa di assistere al teatrino sulla pelle degli italiani, basta» (foto e video)

Non usa mezzi termini, Giorgia Meloni. «Sono veramente stufa di dover assistere a questo teatrino ridicolo sulla pelle degli italiani», scrive in un post sulla sua pagina Facebook. «Alleanze e inciuci per conservare la poltrona ed evitare il voto, dispetti tra alleati di governo, crisi, ripensamenti». E ancora, «aumenti dell’Iva in vista, litigi su come rispondere all’immigrazione clandestina. Sono riusciti anche nell’ardua impresa di resuscitare Matteo Renzi».

Una situazione che sta diventando insostenibile. «La politica è serietà, coerenza e rispetto per gli elettori. Ora basta! L’Italia ha bisogno di un governo che lavori unito, che faccia gli interessi nazionali, che abbassi le tasse, che fermi l’immigrazione clandestina e soprattutto che passi dal consenso popolare. La parola torni agli italiani!», incalza la leader di Fratelli d’Italia.

«È ora di un governo sovranista legittimato dal voto, Basta inciuci di palazzo!», conclude Giorgia Meloni. Posta un colalge di personaggi che vanno da Grillo a Renzi e Di Battista. «Vuoi essere governato da questi qui?». Poi Giorgia Meloni pubblica il video del 2014: «2014, Grillo a Renzi: “tu non sei una persona credibile”. Così dialogavano PD e M5S… quando non c’erano di mezzo le poltrone».

