Meloni: il M5S chiuso in una scatoletta di tonno. Con il Pd vogliono portare Prodi al Quirinale (video)

L’accordo tra Pd e M5S per i pentastellati “è la fine di qualunque credibilità di un movimento che doveva rappresentare il cambiamento e si dimostra essere la peggiore partitocrazia, perché lo stomaco che stanno dimostrando loro, in pochi lo hanno dimostrato in questi decenni di politica repubblicana”. Lo dice Giorgia Meloni in un video postato su Facebook. La leader di Fdi inizia il video con l’immagine della scatoletta di tonno, che il M5S usò come simbolo di un Parlamento da ‘aprire’. “E’ successo -ha aggiunto- che loro sono diventati il tonno. Si sono chiusi nella loro scatoletta e non ne vogliono più uscire. E trattano in queste ore per fare un nuovo governo con quelli che gli italiani erano certi di voler mandare a casa. Sulla pelle di quei cittadini che volevano rappresentare… Il tonno è chiuso nel palazzo a trattare con il Pd”.

“L’unico che ha detto la verità è stato Matteo Renzi quando ha detto di andare avanti con il governo M5S-Pd” per non perdere l’occasione di mandare a casa Salvini e non far vincere Lega e FdI “perché noi le elezioni le vinceremmo e invece un esecutivo Pd-M5S è un governo contro la volontà degli italiani. Stanno rubando il governo. Non è roba loro, è degli italiani: fanno come il ladro incappucciato che entra in casa e si porta via l’argenteria”. Ha quindi aggiunto: “L’ho detto e lo diremo al presidente Mattarella: è vero che lui deve verificare se il Parlamento può esprimere una maggioranza ma la Costituzione all’art. 1 dice che la sovranità appartiene al popolo. E se si crea una maggioranza tra coloro che si schifano, e contro il sentimento del Paese, nella democrazia c’è qualcosa che non va”. L’accusa della leader di FdI è che l’accordo M5S-Pd ha una finalità precisa: portare al Quirinale Romano Prodi.