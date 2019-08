Meloni “canta” Branduardi: «Al mercato delle vacche Pd-M5S». E dà una stoccata a Prodi

«Al mercato delle vacche… per due ministeri un piddino Di Maio comprò… Ma venne Renzi che inciuciò con Forza Italia, che scaricò la Lega, che ruppe con il Mo’ Vi Mento, che flirtò con Leu, che amava Zingaretti, che parlava con Casini, che chiamava pure D’Alema, che voleva fare il Governo, di tutti quanti #bastachenonsivota, che al mercato Di Maio comprò…». La presidente di Fdi, Giorgia Meloni, ha “riadattato” il testo del brano Alla fiera dell’Est di Angelo Branduardi, per spiegare il tentativo di chi sta lavorando per portare il Pd al governo con M5S. «Nella sua lunga e travagliata storia – aggiunge Meloni, in un post su Facebook – la destra italiana è sempre rimasta fuori dagli intrallazzi di palazzo. Per qualcuno sarà un limite o un difetto, io ne vado fiera. #SempreDallaStessaParte».

«La novità del giorno che emerge dalla stampa è l’ipotesi di un “governo istituzionale” sostenuto da Pd, M5S e Forza Italia. Il tutto con la benedizione di Romano Prodi. È uno scenario», dice Giorgia Meloni, «che fa venire i brividi e che riproporebbe in Italia la stessa grande ammucchiata che in Europa ha portato all’elezione di Ursula Von Der Leyen alla presidenza della Commissione europea. A Bruxelles Fratelli d’Italia non ha partecipato a questo patto del Nazareno allargato al M5S e non intende assolutamente farlo qui in Italia. In questa crisi di governo dai contorni grotteschi, nella quale tutti dicono tutto e il suo contrario, gli italiani hanno una sola certezza: Fratelli d’Italia. Siamo l’unico movimento politico sulle cui scelte dei prossimi giorni non ci sono congetture. Perché noi siamo sempre, graniticamente, dalla stessa parte, e non regaliamo soprese. Per noi l’unico governo possibile è un governo sovranista legittimato dagli italiani».