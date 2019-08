Martedì davanti al Parlamento sit-in per chiedere elezioni subito

Martedi alle 17 in piazza Montecitorio si terrà una manifestazione contro il matrimonio Pd-M5S, un segnale anche per il Quirinale per sollecitare la via maestra del voto popolare.

La manifestazione #VOTOSUBITO è indetta dall’Associazione UNA VIA PER ORIANA FALLACI presieduta da Armando Manocchia che precisa: “Sarà una manifestazione pubblica, civile, pacifica e apartitica in quanto il sottoscritto e l’associazione che presiedo non hanno nessuna appartenenza partitica e scendiamo in piazza con lo scopo di sensibilizzare le più alte Istituzioni della Repubblica sul fatto che un altro governo caduto dall’alto non soltanto NON sarebbe legittimato dal Popolo Italiano, ma contribuirebbe ad esacerbare gli animi più di quanto non lo siano già”.

“E’ utile ricordare al Presidente e ai parlamentari – continua – che non siamo ancora usciti dalla crisi indotta nel 2008 e che in questi 2 lustri ci hanno propinato ben 4 governicchi non legittimati dal voto popolare, che ci hanno depredato, desovranizzato e dissolto. I risultati sono tangibili e memorabili.

Poi, finalmente “le elezioni del #4marzo da cui è scaturito un governo che è frutto di una alchimia chimica mai riuscita a nessuno, quella di mescolare l’acqua con l’olio (Lega-M5s)”. Ora – conclude Manocchia – “i potenziali contendenti al trono che rappresentano le due facce della stessa medaglia (PD-M5s), non sono affatto espressione del sentimento popolare di questo momento epocale, in quanto ambedue le compagini sono in nettissimo calo rispetto ai risultati ottenuti il #4marzo”. A chi giova dunque un governo che piace alla Ue ma non agli elettori?