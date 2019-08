Mamma coraggiosa mette in fuga tre rapinatori (video)

Una giovane mamma di 24 anni è riuscita a mettere in fuga tre rapinatori che l’avevano assalita mentre era in auto con il figlioletto di tre anni. I fatti sono accaduti, a Birmingham, a fine luglio. Solo in queste ore le autorità inglesi hanno diffuso il drammatico video nel quale si vede l’assalto dei rapinatori. I tre, incappucciati, hanno tentato di assaltare la donna, alla guida di un’auto di grossa cilindrata. Con ogni probabilità era proprio la vettura il bersaglio dei malfattori, ma la presenza a bordo del bambino a scatenato lo spirito da leonessa della giovane mamma inglese.

Chi è l’eroica mamma

Amy-Leigh Hill, 24 anni, stava uscendo dalla sua Audi SQ5 sul suo vialetto a Moseley, Birmingham, quando i giovani mascherati le si sono avvicinati il 26 luglio scorso. Uno dei banditi uomini era armato con un piede di porco e ha chiesto le chiavi del veicolo, ma la donna si è rifiutata di consegnarle e ha regiato coraggiosamente. I filmati scioccanti della telecamera a circuito chiuso mostrano che i criminali spingono la signora Hill a terra ma la donna riesce a cacciarli con tutte le forze.

Le riprese mostrano i tre uomini alle prese con la signora Hill, a un certo punto la spingono a terra nel tentativo disperato di ottenere le chiavi. A un certo punto uno degli uomini apre la portiera posteriore della sua auto, dove c’è il bambino. Ma alla fine la donna riesce a respingerli prima che fuggano dalla scena a mani vuote. La polizia locale ha ora diffuso un video di 34 secondi dell’eroica madre che combatte contro gli incappucciati. Ancora non rintracciati.

La donna racconta che suo figlio, il piccolo Ronny di tre anni, è rimasto “traumatizzato” e chiede in continuazione dove siano i “cattivi”. La signora Amy-Leigh ha spiegato ai giornali britannici che affrontarli è stato l’unico modo per proteggere suo figlio, aggiungendo: «Ho detto ai ladri che mio figlio era in macchina ma non mi hanno ascoltato. Ho agito d’istinto. Ho fatto tutto il possibile per fermarli. E ci sono riuscita».