Eccola l’opposizione, ma si chiama Open Arms e non Pd. Sono le Ong che scorrazzano attorno all’Italia, pretendono obbedienza, decidono l’attracco, rifiutano i porti dei Paesi di provenienza.

E’ un gioco scoperto ormai. Non sono opposizione al governo, sono opposizione all’Italia, che sognano invasa grazie ai loro traffici parascafisti. C’è un assedio organizzato al nostro Paese e una banda di ciarlieri politicanti a far da battistrada ai banditi del mare. Li incoraggiano ad abbattere ogni barriera.

Bentrovati in Italia, dove si combatte una battaglia sempre più dura per poter difendere i nostri confini.

Casarini, Carola, Open Arms…

Il filo è ovviamente rosso e lega le scelte assolutamente politiche che vedono protagonisti i Casarini, le Carola Rackete, e quelli della Open Arms. Tutti a deridere l’Italia di fronte al mondo intero, a ridicolizzarci, a farci male.

Fino a un po’ di tempo fa c’era almeno un governo apparentemente compatto a fronteggiare il tentativo di entrare impunemente dal mare. E sul tema c’era anche il sostegno all’esecutivo di un pezzo importante dell’opposizione, quella di centrodestra, da Fratelli d’Italia al partito di Berlusconi. Ora che al governo sono in lite furibonda, manca una politica granitica. Anzi, il premier Conte – sempre più pavido – scrive lettere chilometriche al ministro Salvini per mettere a verbale che improvvisamente non è più d’accordo con lui.

Open Arms ci sguazza, è il caso di dirlo. E si permette persino il lusso di rifiutare l’offerta del governo iberico di sbarcare in un porto spagnolo. Che diamine, è una crociera e decidiamo noi dove scorrazzare i nostri bei migranti. Anche se non c’è l’emergenza sanitaria; anche se non è vero che ci sono queste folle decimate dalle malattie; e che i minori sono abbastanza grandicelli nella maggior parte dei casi. Decidono le Ong…

Sporco gioco politico

Eppure, se avessero realmente bisogno di soccorso non perderebbero tempo. Hanno preferito sostare per ben 17 giorni davanti alle coste di Lampedusa. E perché? Siete una nave che batte bandiera spagnola e dobbiamo pensarci noi italiani? È da chiedersi il motivo per cui si punta alla soluzione più complessa, perché è nota la battaglia dell’Italia per far sì che si sia solo noi a dover spalancare i nostri porti. Ed è un gioco scoperto quando si dice no persino al governo socialista di Madrid. È uno sporco gioco politico contro l’Italia.

Se c’è ancora chi si chiede a chi vada ascritta la responsabilità di usare i migranti come ostaggi per una battaglia politica vada a cercarli a bordo della Open Arms. E lì sopra troverà la risposta ai suoi dubbi.

Arroganti. E autentici senza cuore. Perché se è vero che va salvato quanti stanno sul mare, diventa ancora più vergognoso strafregarsene del loro destino una volta che siano stati scaricati sul suolo italiano. È quanto fanno quei deputati e quei senatori che gareggiano per una solidarietà ipocrita. Ordinano il soccorso al governo ma poi fanno spallucce quando si chiede loro dove stanno gli immigrati clandestini che sono entrati in Italia.

E’ la solita sinistra che si tappa gli occhi e le orecchie. Ma la bocca mai.