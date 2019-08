L’autore delle vignette contro Salvini ha paura: “Ora gli italiani mi vogliono morto”

Marian Kamensky, artista slovacco residente in Austria, è diventato improvvisamente molto noto in Italia per la vignetta di Salvini appeso a testa in giù. Una vignetta erroneamente attribuita a Der Spiegel, ma pubblicata su alcuni siti di satira in lingua tedesca. Da molto tempo, il disegnatore slovacco sforna vignette contro Benito-Salvini, come lo chiama lui.

Chi è Marian Kamenski

Dopo aver disegnato vignette ferocissime contro Donald Trump, contro il brasiliano Bolsonaro, il Vaticano e i sovranisti europei, Kamensky ha puntato da qualche tempo la sua matita contro l’Italia. Numerose vignette contro il ministro italiano, considerato disumano nei confronti dei migranti. Una galleria di disegni nelle quali il leader della Lega viene definito il “nazista della porta accanto” e viene chiamato direttamente Benito. Da qui i riferimenti a Mussolini, esplicitati nelle forme più truculente. Evidentemente il gioco ha funzionato. Ora tutti lo conoscono.

“I sovranisti italiani mi vogliono uccidere”

Chiaramente sono trovate pubblicitarie, che servono al disegnatore slovacco per sbarcare il lunario. Di autori satirici come lui è pieno il web. In Italia, ne abbiamo visti tanti e sappiamo che finiscono rapidamente nel dimenticatoio. Lui, però, in queste ore sta virando nella ridicola versione di Roberto Saviano della satira. Kamensky ha infatti appena postato su Facebook la replica di Salvini alla sua vignetta. Una replica sul filo dell’ironia. “Simpatico questo vignettista…”. L’autore slovacco l’ha letta come una minaccia. «Benito-Salvini è molto arrabbiato con me – scrive Kamensky – Se domani non avrete una vignetta da me, vuol dire che i fascisti italiani mi hanno ucciso. Da anni ho ricevuto minacce di morte dai sovranisti polacchi, ungheresi, turchi, americani, russi, ma gli italiani sono estremamente brutali, li superano tutti! Anche il diretto interessato è arrabbiato con me». Insomma, il povero “satiro” è preoccupato per la sua incolumità fisica. E questa castroneria è la cosa più divertente di tutte. Questa fa ridere davvero, altro che le sue vignette.

7 vignette di Kamensky dedicate ai “fascisti italiani”