La Lucarelli su Twitter: Di Maio alla Difesa? Ma per favore, siamo seri su…

«Di Maio alla Difesa?», si chiede in un tweet con tanto di punto interrogativo che dice più di mille hashtag Selvaggia Lucarelli, che poi, fatta la domanda – come diceva qualcuno – si dà pure la risposta: «Uno che se vede una blatta salta sulla sedia alla Difesa? E siamo seri su»…

La Lucarelli e il tweet su Di Maio…

Caustica come tende sempre ad essere, stavolta la Lucarelli se la prende con l’esponente di spicco del M5S e, commentando le ultime giravolte di governo, l’opinionista e blogger liquida con una battuta una delle ipotesi ventilate nel toto-ministri del Conte bis. «Di Maio alla Difesa?» si chiede con il tono di un interrogativo retorico. E subito si risponde con un laconico «siamo seri su»… E nonostante la battuta pecchi di originalità e vis comica, di contro rende perfettamente la tragicommedia in scena nel teatrino della politica in queste ore.