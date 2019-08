La Lega: «Noi vittime di un complotto, sappiamo la verità sui congiurati»

Nella Lega c’è amarezza. Una grande amarezza. Il trappolone ha funzionato. Agli occhi di una parte dell’opinione pubblica Salvini è apparso come il “traditore”, il leader che è venuto meno agli impegni presi. E invece i congiurati erano già al lavoro da tempo per farlo fuori. I contatti tra M5S e Pd andavano avanti da parecchie settimane. Quel sospetto lanciato da Salvini si è trasformato in certezza. I Cinquestelle possono raccontare tutte le favole che vogliono – questo il ragionamento in casa Lega – ma «hanno finito per consegnare il Paese nelle mani di Renzi». E l’hanno fatto da congiurati.

A rendere ancora più esplicito il complotto, fuori dalle stanze di Montecitorio, è Alessandra Locatelli: «Fare emergere gli incontri tra Pd e M5S tenuti segreti fino a pochi giorni fa era necessario per giocare tutti a carte scoperte e sullo stesso piano» Un’altra prova delle trattative segrete è proprio nel comportamento dei pentastellati. All’improvviso, quella pioggia di no. Un modo di fare, quello, propedeutico a una rottura. Perché delle due l’una: o si imbufaliva Salvini oppure loro trovavano la scusa per spezzare il filo. Il cerchio si allarga: «È chiaro a tutti che l’alleanza per averei numeri non è solo M5s e Pd», afferma Massimiliano Fedriga. «Sarà invece Di Maio, Renzi, Boldrini, Casini… con la benedizione di Prodi . Movimento 5 stelle: quando vuoi aprire il Parlamento come una scatola di tonno e poi diventi il tonno».