Il Pd visita il killer del carabiniere in carcere. Esplode il web: «Siete la vergogna dell’Italia»

«Incontrano i criminali e non vanno al funerale del carabiniere assassinato». Signori, ecco a voi il Pd. I social oggi sono scatenati, gli italiani sconcertati, avvelenati. L’ultima vergogna in merito all’ omicidio del vicebrigadiere Cerciello Rega naturalmente ha una matrice: il partito di Zingaretti, quello dei buoni e degli “umani” a ritmo intermittente. Il deputato Ivan Scalfarotto che si è recato a Regina Coeli a verificare le condizioni dei due imputato criminali che hanno massacrato Mario con 11 coltellatelascia senza parole. Non la prendono bene gli italiani e in rete si fanno sentire. «Voi di sinistra siete la vergogna dell’Italia», è il lei-motiv dei commenti sul profilo Fb di Scalfarotto.

Scalfarotto asfaltato

A quanto pare Scalfarotto, come racconta la La Stampa, si sarebbe recato nel carcere romano per “sincerarsi delle condizioni” dei due ragazzi, a seguito della circolazione della foto dell’omicida bendato, circostanzache ha suscitato una cagnara spropositata a sinistra. La reazione di Matteo Salvini in un tweet di fuoco mette nel mirino il Pd. Un utente scrive: «Certo che voi di “sinistra” avete veramente un dono: fate davvero di tutto per farvi odiare, da destra a sinistra passando per il centro. Ma fate dei corsi particolari o vi viene proprio spontaneo?».

Salvo Tudisco, un carabiniere è avvelenato: «Scusi signor politico… mica per caso, giusto così a tempo perso, é andato a sincerarsi delle condizioni psicofisiche della moglie del mio collega? Vergogna». Un coro di insulti. E come potrebbe essere diversamente? Premurosi con i criminali e contestualmente poco premurosi con la sensibilità delle vittime. Come scrivono gli italiani sui social, il Pd te lo ritrovi sempre contro.