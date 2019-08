Hostess 25enne punta da una zanzara: muore dopo tre giorni

Una hostess 25enne è morta per la puntura di una zanzara killer, che le ha trasmesso la micidiale febbre dengue. Dal morso dell’insetto alla morte sono passati appena tre giorni. Il caso di cronaca, che ha drammaticamente fatto il giro del mondo, è avvenuto a una hostess delle linee interne tailandesi.

Uccisa dalla zanzara killer delle febbre Dengue

Apitchaya Jareondee, 25 anni, residente a Bangkok, era in vacanza con la famiglia in una regione settentrionale del Paese quando ha accusato alcuni sintomi allarmanti. Quando è andata all’ospedale Lanna di Chiang Mai, nel nord della Thailandia, i medici le hanno diagnosticato la febbre dengue trasmessa attraverso una puntura di zanzara. Ma purtroppo per la giovane hostess, la puntura ha scatenato una grave infezione causata dalla puntura di zanzara, che a sua volta ha provocato sanguinamento interno, shock e insufficienza respiratoria. Apitchaya, che ha lavorato con Thai Lion Air, è stata dichiarata morta lunedì scorso. Anche i familiari della ragazza sono stati colpiti dalla febbre dengue, ma al momento sarebbero fuori pericolo. Secondo quanto riferito dalla cugina della vittima, Surin, la famiglia aveva preso tutte le precauzioni possibili per evitare le punture. «Questa è la stagione delle piogge – ha affermato la donna – e nella zona ci sono molte zanzare. Per questo motivo siamo stati con le finestre chiuse e abbiamo evitato di uscire se non strettamente necessario». Ma non è stato sufficiente.

70 morti per la zanzara killer nel 2019

Le autorità tailandesi segnalano che quest’anno sono morte già 70 persone per le punture di zanzara. Il doppio rispetto alla media degli ultimi cinque anni. I sanitari locali lanciano l’allarme sull’inefficacia dei farmaci. Come se il virus fosse diventato improvvisamente più forte e più resistente rispetto al passato.

La zanzara trasmette 15 malattie mortali

Le zanzare uccidono oltre 850.000 persone ogni anno. Si stima che questi insetti abbiano diffuso il 17% del carico globale stimato delle malattie infettive. Le zanzare tramsettono almeno 15 malattie letali. I virus più mortali sono il “gemello tossico” della malaria e della febbre gialla, ma le zanzare trasmettono anche altri virus letali, come la febbre Dengue, il Nilo occidentale e Zika, oltre a vermi e parassiti.