Governo, Delmastro: «Di Maio sgretola l’ultimo mito pentastellato»

«Crolla l’ultimo mito della verginità perduta pentastellata. Si voterà sulla piattaforma Rousseau per il governo dell’inciucio PD e M5S. Ma Conte e Di Maio hanno già dato assicurazione al Quirinale: qualunque sia l’esito del voto il governo dell’inciucione nazionale, prodotto in laboratorio dall’Europa si farà!». Lo dichia il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove. E poi ancora: «Di Maio sgretola l’ultimo mito pentastellato con atteggiamento farsesco da Marchese del Grillo. Io ricordo la prima parte: “io so io”. La seconda parte la capiranno i grillini dopo aver votato sulla piattaforma Rousseau»