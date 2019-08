Fratelli d’Italia: Pogliese nominato coordinatore per la Sicilia Orientale (video)

«Faccio i miei auguri di buon lavoro a Salvo Pogliese per la nomina, ricevuta dal presidente Giorgia Meloni, di coordinatore regionale della Sicilia orientale di Fratelli d’Italia. Grazie alla sua lunga e importante esperienza politica sono sicuro che svolgerà questo nuovo incarico nel migliore dei modi con la professionalità che lo contraddistingue. Mi unisco ai ringraziamenti a Manlio Messina, per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, formulati dal presidente di Fdi Giorgia Meloni». Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia.

L’intervento di Salvo Pogliese in cui annuncia l’adesione a Fratelli d’Italia