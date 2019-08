Ecco il Trump sovranista contro la Fed: «Non è la banca centrale del mondo!»

Donald Trump trona ancora una volta ad attaccare la Federal Reserve e la sua politica sui tassi, che a giudizio del presidente Usa penalizza l’economia americana. “La Fed deve fare qualcosa! La Fed è la banca centrale degli Stati Uniti, non è la banca centrale del mondo!”, afferma Trump su Twitter, citando un intervento del finanziere Mark Grant sul canale Fox Business. “La Federal Reserve ha agito troppo in fretta (nell’alzare i tassi, ndr) e ora è troppo in ritardo (nell’abbassarli)” scrive Trump. “Peccato, ci sarebbe tanto da guadagnare nel fare il contrario”, conclude il presidente Usa.