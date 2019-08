Dybala per Lukaku? Lo “sgarbo” della Juve all’Inter infiamma il calciomercato

Paulo Dybala per Romelu Lukaku. Più conguaglio. Se dovesse andare in porto, questo tra Juventus e Manchester United sarebbe lo scambio più esplosivo di quest’estate di calciomercato. Ma sarebbe anzitutto un sonoro schiaffo della dirigenza bianconera all’Inter cinese guidata dai suoi due famosi ex, Antonio Conte e Beppe Marotta. Conte, si sa, vuole Lukaku e non vuole più Icardi. Adesso, dopo aver incassato pure il no di Cavani che ha deciso di restare a Parigi, rischia di vedere andare l’attaccante belga a Torino e di trovarsi sul groppone l’argentino. La Juve, per contro, non ha necessità di prendere il centravanti dello United. Potrebbe tenersi Higuain e Mandzukic da affiancare a turno a Cristiano Ronaldo. Ma è pur certo che fare un simile sgarbo agli odiati rivali per Agnelli, Nedved e Paratici non avrebbe prezzo. Tuttavia, al netto dei contatti tra i procuratori, ancora non ci sono passi concreti nella trattativa tra i club. Le caselle devono incastrasi. Anche se i tempi stringono (in Inghilterrra si chiude l’8 agosto) e le voci si rincorrono. A cominciare da quest’ultima che racconta di un Dybala pronto a chiedere uno stipendio più alto di quello di Paul Pogba per dire sì al Manchester United. A scriverlo è il Sun, secondo cui l’attaccante della Juventus avrebbe chiesto un ingaggio da 350mila sterline (circa 380 mila euro) a settimana superiore anche a quello percepito dal francese, che è di circa 300 mila sterline. A queste cifre, sempre secondo il tabloid britannico, il club dell’Old Trafford non sarebbe disposto a chiudere con la Juventus il possibile scambio con Romelu Lukaku. Per Dybala, intanto, le vacanze sono terminate e il suo rientro a Torino dall’Argentina è previsto nella giornata di oggi. Per La Joya si avvicina quindi il momento del confronto con il nuovo tecnico bianconero, Maurizio Sarri.