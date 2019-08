Droga, a Milano 10 arresti in 7 giorni: sono tutti stranieri

Il business della droga non va in vacanza. Solo nel mese di agosto, si sono registrati dieci arresti in flagranza di reato per detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. È il bollettino dell’Unità contrasto stupefacenti della polizia locale di Milano. Un bollettino che, si spera, abbia letto anche il sindaco di Milano, Beppe Sala.

Shaboo, hashish, ketamina: la droga sequestrata

Gli arresti sono stati eseguiti durante sette diversi interventi nel corso del mese di agosto e hanno portato al sequestro di 67,91 grammi di metanfetamina, meglio conosciuta come shaboo, 160,82 grammi di cocaina, 1,97 grammi di marijuana, 2,07 grammi di ecstasy, 180,28 grammi di hashish e 18 grammi di ketamina. Le misure sono state eseguite a carico di sette cittadini di origine cinese, di cui tre minorenni, un cittadino originario del Gambia, un cittadino egiziano e uno marocchino. Non propriamente una novità, come emerge anche dai dati del Viminale.

Nella prima operazione, il 6 agosto, sono stati coinvolti due minori che sono stati intercettati in piazzale Maciachini, luogo dove presumibilmente spacciavano, e sono stati seguiti dagli agenti fino a via Imbonati, dove sono stati perquisiti e trovati in possesso degli stupefacenti. Stesso copione il 7 agosto durante la seconda operazione: un cittadino gambiano che spacciava nel parchetto all’incrocio tra via Demetrio Cretese e via Branda Castiglioni è stato seguito e perquisito con esito positivo. (Nella foto: un’operazione della polizia alla stazione di Milano)

I blitz della polizia locale a cavallo di Ferragosto

Tre arresti sono stati eseguiti il 13 agosto a carico di tre cittadini di origine cinese, di cui una donna, che in un appartamento di via Bruni confezionavano e vendevano dosi di shaboo e ketamina. Il 14 agosto è stata la volta di un cittadino marocchino, arrestato già 8 anni fa per lo stesso reato. Il 16 agosto un cittadino egiziano è stato sorpreso dai vigili mentre scambiava cocaina in cambio di denaro con diversi clienti. Lo scorso 23 agosto, poi, un cittadino di origine cinese è stato arrestato davanti a uno stabile di via Cabella, all’interno del quale portava avanti la sua attività di spaccio. Infine, il 28 agosto è stato arrestato un altro minorenne di origine cinese trovato in possesso di ketamina che ha cercato di scambiare per sale da usare da cucina.