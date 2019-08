Di Maio idolatra Conte: sei una perla rara. E subito parte lo sfottò in rete

Un post di incoraggiamento per il premier Giuseppe Conte, quello scritto da Luigi Di Maio, che fa impallidire, al confronto, le poesie idolatriche di sandro Bondi dedicate a Berlusconi: “In 14 mesi hai salvato l’Italia da due procedure di infrazione, hai rappresentato l’Italia ai tavoli europei ottenendo i margini di bilancio per dare ai cittadini Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza. Hai saputo farti amare dagli Italiani soprattutto nelle aree più disagiate del Paese”. E ancora: “Qualunque cosa accadrà oggi, sappi che per me e per tutti noi vederti in quel ruolo è stato motivo di orgoglio. Sei una delle scelte di cui vado più fiero nella mia vita. Sei una perla rara, un servitore della Nazione che l’Italia non può perdere. Forza amico mio!”, conclude il vicepremier M5S. Di Maio deve essere anche il “mandante”, a questo punto, dello striscione esposto in piazza Montecitorio dai militanti del M5S: “Presidente Giuseppe Conte l’Italia ti ama”.

La fantasia degli utenti della rete a questo punto si è scatenata, anche con le inevitabile cadute di stile. Ecco alcuni commenti: “Quando adottano il primo figlio?o magari se lo fanno mandare direttamente da Bibbiano?”. “Tipica reazione dello studente quando non ha studiato, quindi impreparato, che spera con questa frase di non essere bocciato”. “Dopo che ieri sera ho sentito definire Grillo “un pensatore” me le aspetto tutte”. “PATETICO… ma per caso gli ha anche portato la mela come un bambino alle elementari alla maestra? “Perla rara”… ma ha passato la notte sul vocabolario???. Mi sembra più la definizione che un marito poteva dare alla moglie nell’800″. Numerosi i commenti di chi gioca sullo scambio di vocali, mettendo una “i” al posto della “e” di perla. E infine: “Grazie di Maio per aver riportato Renzi, Prodi e compagnelli vari. Grazie per aver esasperato un alleato per poi dire che sei un politico coerente e corretto. Grazie per il paese di me..a che stai dando al popolo italiano”.