Di Maio fa il furbetto per non perdere la faccia: «Mai con Renzi». Ma con i suoi delfini sì

«Non apriamo e chiudiamo a nessuno, la parola spetta al presidente Mattarella», ha detto, a quanto si apprende, il vicepremier Luigi Di Maio in uno dei passaggi del suo intervento durante l’assemblea dei parlamentari M5S nell’auletta dei gruppi di Montecitorio. Sarà l’ultima verità? È ancora presto per dirlo, ma intanto va registrata come la posizione assunta e appena comunicata dal vicepremier Luigi Di Maio sulla crisi di governo. Di più: il ministro del Lavoro grillino, in uno dei passaggi del suo intervento all’assemblea nell’auletta dei gruppi di Montecitorio, avrebbe anche aggiunto perentorio: «Mai un governo con Renzi, Boschi, Lotti, che potrebbe anche significare mai al governo coi renziani, ma con un Pd al netto dell’ex premier e dei suoi delfini rampanti.

Un messaggio a dir poco ambiguo, per non dire semplicemente criptico, che poi – come a mescolare avversari e sponde –torna iperbolicamente sul leader del Carroccio: «Matteo Salvini ha bisogno di parlare di noi per fare notizia, è disperato». Tanto che, in un impeto di stravagante generosità politica, auspica per l’ex alleato l’apertura di «un dibattito» interno alla Lega sulle scelte del loro leader… E a proposito di scelte, mentre Di Maio rinnega le sue e quelle annunciate trionfalmente ieri dopo il summit tra i big del Movimento nella villa toscana del guru Grillo, ripercorre ancora una volta le tappe della crisi. «Lo scorso 8 agosto Salvini ha chiamato Conte e me per dirci che i suoi non volevano più andare avanti», ricorda il vicepremier pentastellato; poi aggiunge: «Dopo aver ascoltato le comunicazioni del premier Conte decideremo per la mozione o le risoluzioni». Questo il senso, a quanto apprende l’Adnkronos, di quanto dichiarato dal capo politico M5S che, in conclusione, ha chiesto ai parlamentari di supportare il premier in vista delle comunicazioni in programma domani.