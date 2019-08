De Luca: «Non suicidiamoci con i 5S, hanno raccontato stupidaggini per 10 anni»

Governo Pd-M5s? «Ad oggi no, serve prima un’operazione verità con i grillini altrimenti per il Pd è un suicidio: bene in politica i compromessi ma no al trasformismo». È questa la posizione che esprime il governatore della Campania Vincenzo De Luca. «L’Italia ha bisogno di restare unita dopo un decennio di aggressività, linguaggio offensivo, banalizzazione dei problemi. E su questa linea hanno dato un contributo straordinario i Cinquestelle e Grillo diffondendo un linguaggio offensivo, violento e irrispettoso».

De Luca: operazione verità

Per l’esponente del Pd, «non si devono anticipare i tempi, visto che siamo finalmente tornati in Parlamento a fare i conti con i numeri parlamentari. Si apra pure una discussione, ma prima occorre fare un’operazione verità in cui ciascuno dica cosa va fatto per l’Italia, dove ha fatto bene e dove ha sbagliato. Per me, Lega e Cinquestelle hanno fatto un disastro».

Disastro a 5 Stelle, elogio di Giorgetti

«Voglio sapere cosa hanno da dire i Cinquestelle rispetto alle stupidaggini che hanno raccontato per dieci anni, cosa pensano i no vax davanti alle morti di bambini per morbillo o quelli che dicevano di chiudere l’Ilva e poi l’hanno aperta».

«Ci sono nel governo anche persone e leghisti che stimo: Giorgetti ad esempio è una persona seria e competente, Garavaglia è una persona perbene. Ma anche loro pagano le effervescenze di Salvini: credo che ci sia una insofferenza non espressa anche all’interno della Lega». Per De Luca, «sarebbe bene che tutti, a cominciare proprio da Salvini, tornassero con i piedi per terra. La politica diventa allucinogena quando scatta il delirio d’onnipotenza e allora sono davvero guai…».