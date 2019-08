Coppia malmenata a Milazzo, denuncia e divieto di dimora per i 4 aggressori

I carabinieri di Milazzo hanno notificato il divieto di dimora e di accesso nel Comune di Milazzo a quattro persone accusate di lesioni personali aggravate in concorso. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta della locale Procura dopo le indagini coordinate dal sostituto procuratore Federica Paiola e dal procuratore Emanuele Crescenti. La notte dello scorso 28 luglio una 35enne milazzese si è presentata sanguinante in caserma insieme al compagno. Ai militari ha raccontato di essere stata vittima di una violenta aggressione. Immediate sono scattate le indagini e grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona gli investigatori sono riusciti a ricostruire le varie fasi dell’aggressione avvenuta per futili motivi all’uscita di una discoteca di Capo Milazzo. A distanza di qualche ora gli aggressori hanno nuovamente contattato la coppia e, durante un secondo incontro al Santuario di San Francesco, hanno violentemente picchiato la donna e il convivente, che sono riusciti a fuggire e a chiedere aiuto.