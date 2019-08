Collisione in volo tra ultraleggero ed elicottero a Maiorca: sette morti, un italiano tra le vittime (video)

Sette morti a Maiorca, in Spagna, nella collisione in volo tra un ultraleggero e un elicottero. Come riferisce il Diario de Mallorca, i due velivoli si sono scontrati mentre volavano non lontano dall’ospedale di Inca. Nell’incidente sarebbero morti anche due minori. E c’è anche un italiano tra le 7 persone che hanno perso la vita. Lo riferisce El Mundo. Nel disastro sono morti anche 4 cittadini tedeschi e 2 spagnoli. Era infatti un cittadino italiano il pilota ai comandi dell’elicottero coinvolto nell’incidente con un ultraleggero a Maiorca. Lo riferisce il quotidiano Ultima Hora, spiegando che a bordo del velivolo viaggiava una famiglia tedesca formata da una coppia e 2 figli. Due spagnoli, invece, viaggiavano sull’ultraleggero. L’elicottero, in particolare, trasportava 5 persone: il pilota e una coppia con due figli minorenni. La Guardia Civil e l’Ente per l’aviazione civile hanno avviato un’inchiesta sul disastro. Le autorità locali al momento, come riporta ancora il Diario de Mallorca, confermano che lo scontro tra i due apparecchi è avvenuto in volo. L’incidente si è verificato alle 13.36 mentre l’elicottero e l’ultraleggero sorvolavano l’ospedale di Inca. La collisione, secondo i primi rilievi, si sarebbe verificata a una quota relativamente bassa. L’elicottero è caduto in un’area in cui è presente una piscina, a pochi metri da un’abitazione. L’ultraleggero, invece, sarebbe caduto e si sarebbe incendiato.