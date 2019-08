Cane abbandonato in auto con 40 gradi: i poliziotti sfondano il vetro e lo salvano (video)

Nel video le immagini di un salvataggio miracoloso, ma non di un essere umano: di un cane, un bellissimo Labrador lasciato in auto sotto al sole, a 4o gradi, a Napoli. La polizia, allertata da alcuni passanti, è intervenuta prontamente sfondando il vetro per aprire la macchina e liberare il cane. I Poliziotti del reparto prevenzione crimine di Napoli hanno poi affidato alle cure dei veterinari della Asl e hanno denunciato i proprietari della vettura.