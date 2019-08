Calcio, arriva Franck Ribery. E ora la Fiorentina di Rocco Commisso sogna

“Sono contento, felice di essere qui con la mia famiglia”. È un Franck Ribery che, a fronte dei tratti da duro, dispensa sorrisi quello appena arrivato a Firenze alla corte del neo patron viola Rocco Commisso. L’ex attaccante del Bayern Monaco sbarcato all’aeroporto di Peretola con un volo privato è stato anche accolto da una folla di tifosi festanti che già, evidentemente, pregustano le sue magie sul rettangolo di gioco. L’ex funambolo francese in forza da un decennio al Bayern, nelle prossime effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto biennale con la Fiorentina. “Ho già parlato da una settimana con le persone della società e anche con Luca Toni, mi ha detto che è un grande club e anche la città è bella. Mi piace anche la lingua italiana. Ancora non è perfetta ma sto andando bene”, aggiunge il 36enne attaccante francese in un video che è stato postato sul sito ufficiale della Fiorentina.