Boschi: insulti sessisti alle donne è specialità dei salviniani. La replica: e quando insultano la Meloni?

“Sono vicina a Littizzetto e Murgia offese con insulti sessisti dalle “truppe” salviniane per aver osato criticare Salvini. Non è giusto attaccare così le donne che non la pensano come Capitan Fracassa. Ma Salvini non ci fa paura”. Lo scrive su Facebook Maria Elena Boschi sempre più intenzionata a seguire le orme di Laura Boldrini mischiando vittimismo e polemica politica.

Ma a chi legge i suoi tweet non è sfuggito un particolare, e cioè il silenzio della stessa Boschi quando ad essere duramente attaccate sono donne che non la pensano come lei. Così un’utente scrive: “E Rita Dalla Chiesa, Cuccarini, Meloni non sono donne da difendere? Degli insulti ricevuti da loro non vi importa?”. E’ la stessa Rita Dalla Chiesa poi a intervenire con il seguente commento: “Le donne da difendere sono solo quelle che la pensano come lei…”.

Boschi non è del resto attiva solo sui social. Sabato sera è andata alla festa dell’Unità di Livorno dove, secondo il Corriere della sera, ha ricevuto un’accoglienza “tiepida”. E in quella sede Maria Elena Boschi ha fatto il tifo per un governo Pd-M5S, cioè per la tesi ventilata dal suo leader Renzi: “Per noi i pentastellati sono ancora persone inadeguate a governare, ma diamo la disponibilità ad affrontare un percorso a termine per salvare l’Italia dalla destra e dalla recessione”.