A 12 anni mangia una pizza e muore davanti ai genitori: choc anafilattico

Va in choc anafilattico dopo aver mangiato una pizza e muore. Si è spenta a soli 12 anni sotto gli occhi dei due genitori, Maria Vittoria, una bambina di Villorba, in provincia di Treviso. La 12enne, come racconta La Tribuna di Treviso, è mancata venerdì sera intorno alle 22 nella sua abitazione di Villorba. Era intollerante alle proteine del latte e lo sapeva. Con quell’allergia ci conviveva da tempo.

L’intolleranza al latte, lo choc anafilattico:

com’è avvenuta la tragedia

Stavolta la mozzarella sulla pizza, ricostruisce La Tribuna, le ha causato, «con ogni probabilità un arresto cardiaco». Ai primi sintomi Maria Vittoria aveva avvisato la madre, Lina che, appena arrivata a casa «le ha dato soccorso – si legge su La Tribuna – con la puntura di adrenalina». Sembrava che l’iniezione avesse fatto effetto. Sono arrivati i medici del Servizio sanitario d’urgenza, che hanno tentato di rianimarla, ma la 12enne ha avuto una ricaduta ed è morta.

«Maria Vittoria avrebbe compiuto 13 anni il prossimo 7 settembre – si legge ancora – a giugno aveva concluso la terza media alla scuola Martini a Treviso, era pronta ad iscriversi all’istituto Palladio di Treviso, per studiare grafica. Era attiva nel Grest parrocchiale di Visnadello dove continuava a coltivare le proprie amicizie. Maria Vittoria è nipote di Paolo, guida dell’azienda agricola “Nonno Andrea” di via Campagnola a Villorba, figlia di Mauro (fratello della moglie di Paolo) e Lina, che invece hanno in mano la vicina “FutuArea”, azienda di software e programmazione.