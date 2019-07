Umiliato l’eroe di Nassiriya: deve pagarsi la medaglia. Meloni: «Lo Stato si vergogni»

«A distanza di 16 anni dal terribile attentato a Nassiriya, lo Stato chiede a uno dei superstiti i soldi per il conio della medaglia al valore. Medaglia che, per protesta contro lo Stato che non gli riconobbe il peggioramento dell’invalidità, restituì (a sue spese). Il governo non si macchi di tale vergogna e impedisca questa ingiustizia contro un servitore dello Stato sopravvissuto a un attentato», denuncia Giorgia Meloni sulla sua pagina Fb.

Una storia davvero incredibile, quella di Pietro Sini, 55 anni di Porto Torres, sopravvissuto all’attentato del 12 novembre 2003 a Nassiriya: a lui lo Stato ha chiesto il pagamento di 1458 euro per le spese sostenute per il conio della medaglia d’oro al valor civile, consegnata dal presidente Napolitano in seguito alla strage nella città irachena. Una duplice beffa, visto che quella medaglia Sini l’aveva restituita per protestare dopo il mancato riconoscimento dell’aggravamento della sua invalidità.

In un video su Facebook manifesta tutto il proprio disappunto: “È una cosa assurda, sono stato io stesso, a mie spese, a restituire la medaglia al comando generale dell’Arma, portandola fino a Roma – spiega – Sono sicuro che questa sia una presa di posizione contro di me, perché ho affrontato lo Stato pubblicamente”.