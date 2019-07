Trema la terra in Grecia. Terremoto ad Atene di 5.3. Panico in città, gente in strada

Un terremoto di magnitudo 5,1 (alcune fonti parlano di 5,3) della scala Richter è stato registrato nella regione dell’Attica, in Grecia. L’epicentro è stato localizzato 22 chilometri a nord ovest della capitale. La scossa è stata registrata alle 14.13 (ora locale). In diverse zone del centro di Atene è saltata l’energia elettrica e le persone sono scese in strada. Per il momento non sono denunciati danni alle cose o vittime, scrive il quotidiano online Ekathimerini. Sono stati segnalati blackout telefonici. Al momento non si hanno notizie di vittime o danniDalle prime informazioni non ci sarebbero grandi danni in città. Meno di mezz’ora dopo la scossa la corrente elettrica è stata riattivata in quasi tutti i quartieri della città.

I precedenti

“La situazione è sotto controllo e la stiamo monitorando”, ha assicurato Efthymios Lekkas, a capo dell’agenzia. La Grecia si trova su grandi faglie e viene regolarmente colpita da terremoti. Nel luglio 2017 due persone sono morte sull’isola di Kos a causa di un sisma che ha provocato danni ingenti, mentre nel 1999 un terremoto di magnitudo 5.9 ha ucciso 143 persone ad Atene e nella regione circostante.