Tredici anni fa l’Italia vinceva il quarto Mondiale. La Meloni lo ricorda con un video emozionante

Una bella data il 9 luglio del 2016, una data da incorniciare. «13 anni fa vincevamo il quarto Mondiale di calcio della nostra storia». Lo ricorda dal suo profilo Fb Giorgia Meloni, che posta un video che fa emozionare. Come dimenticare quella data? Un po’ di sano amarcord sul bel calcio che fu è salutare tra un post politico e l’altro, che sul profilo di Giorgia Meloni consentono agli utenti di tenere il filo conduttore delle vicende politiche che contano. Uno sguardo a quella partita finale al cardiopalma contro la Francia per fare un tuffo nel passato calcistico non guasta in giornate pur molto intense e complicate politicamente.

Meloni: «Quel giorno ero allo stadio e…»

«Nessuno credeva di poter realizzare quel risultato, eppure i nostri azzurri portarono a casa quella coppa. Quel giorno ero allo stadio e ricordo ancora le urla di gioia e la commozione. Bellissimi momenti da condividere con voi!». Lo rammenta la presidente di Fratelli d’Italia che posta un video delle imprese dei nostri azzurri guidati da un magistrale ct come Marcello Lippi. Un po’ di amarcord fa sempre bene al cuore.

Le immagini di 13 anni fa

Del resto nel calendario calcistico degli italiani, il 9 luglio può essere descritto con una sola parola: l’apoteosi. Berlino. Italia-Francia. Basta nominare queste tre parole magiche per far rivivere nelle mente di ogni italiano delle emozioni indescrivibili. Ognuno può raccontare il “suo” Mondiale. Fino all’ultimo rigore.