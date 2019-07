«Sinisa Mihajlovic sta male!». L’allenatore del Bologna costretto a lasciare

Sinisa Mihajlovic parlerà alle 16,30. Ma quel che dovrà dire il tecnico del Bologna sembra largamente anticipato dal tam-tam dei media: Mihajlovic potrebbe essere costretto a lasciare la guida della squadra per motivi di salute. La notizia, anticipata da alcuni media locali e da un articolo di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, dovrebbe trovare conferme in giornata quando la società e il tecnico faranno sapere come davvero stanno le cose. Mihajlovic non è partito con la squadra rossoblu’ per il ritiro di Castelrotto, in Alto Adige. Il Bologna è partito giovedì al completo, ma Sinisa è rimasto in città perché influenzato. Dopodichè la notizia delle non buone condizioni di salute del tecnico serbo si è diffusa. Sarà comunque lui stesso a spiegare quel che sta accadendo, quali sono le sue condizioni di salute e le ipotesi per il futuro. All’incontro con la stampa saranno presenti anche il direttore sportivo Walter Sabatini e il dottor Gianni Nanni. Si sa già che Mihajlovic, prima di parlare alla stampa, terrà un discorso alla squadra.