Sicurezza-bis, la Lega: «Multe più salate per le Ong». Il M5S: «Non se ne parla»

È scontro nella maggioranza sul decreto sicurezza-bis. Ad accendere la miccia delle polemiche un paio di emendamenti della Lega che, a detta del M5S, non sarebbero mai stati concordati. Il primo innalza ad una somma compresa tra i 150mila euro e un milione di euro la sanzione che oggi lo stesso decreto fissa in una multa che da una minimo di 10mila ad un massimo di 50mila euro. Il secondo, invece, modifica il testo sostituendo, al primo articolo le parole, «il provvedimento è adottato» con quelle, politicamente più pregnanti, «il ministro dell’Interno può altresì vietare il trasbordo o lo sbarco sul territorio nazionale di cittadini stranieri irregolari». Per il movimento di Di Maio si tratta di modifiche «irricevibile». E se ne capisce bene la ragione, dal momento che darebbe poteri enormi a Matteo Salvini, senza trascurare che è difficile stabilire in anticipo se qualcuno su una nave è irregolare o no.

Ma tant’è: nelle intenzioni di Salvini il piano di contrasto alle Ong ha due punti fermi: l’accordo con la Tunisia e un giro di vite sulle sanzioni da irrogare alle tante Carole in navigazione nel Mediterraneo in cerca di pubblicità a buon mercato. Il primo è indispensabile per togliere ogni alibi alle Ong che equiparano con eccessiva disinvoltura, quanto standard di sicurezza, i porti della Libia in guerra a quelli appunto della Tunisia. Il secondo lo sarebbe per colpire nella tasca i tanti sedicenti filantropi che se ne infischiano delle leggi italiane. Ma l’opposizione del M5S rischia di farlo sparire dal testo.

Ora, però, la «nettissima contrarietà» dei Cinquestelle rischia di mandare tutto all’aria. Ma la colpa, fanno trapelare, è di chi ha tentato il colpo a sorpresa: «Dovevano essere emendamenti concordati e invece stamattina ci siamo trovati di fronte a un blitz», lamentano i grillini. Della questione si sta discutendo in una riunione di maggioranzain corso negli uffici della Camera. Prima delle Europee, il M5S avevano ottenuto che le multe fossero più basse rispetto a quanto chiesto da Salvini e che non venissero conteggiate in base al numero di migranti trasportati.