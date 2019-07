Show di Dolce & Gabbana al Tempio della Concordia: solo 40 gli agrigentini (video)

Dolce & Gabbana scelgono ancora una volta la Sicilia per il loro evento di alta moda ma questa volta a fare da cornice c’è il Tempio della Concordia. Trecento gli ospiti, il massimo consentito dal mega palco piazzato davanti il maestoso tempio. Settanta le testate giornalistiche accreditate di cui solo tre italiane.

Appena 40 gli invitati del posto, tra questi il sindaco Calogero Firetto e il prefetto Dario Caputo, il resto tutti asiatici, russi, facoltosi compratori e ammiratori della moda Dolce & Gabbana provenienti da ogni parte del globo.

Ben 156 le bellissime modelle che hanno sfilato su una lunga passerella che ha attraversato il tempio nella sua interezza. Suggestivo, unico, vedere le modelle scomparire tra le colonne doriche. Domenico Dolce e Stefano Gabbana non hanno lasciato nulla al caso. Il tutto è stato ripreso da telecamere esclusive.

La regia è stata affidata a Giuseppe Tornatore. Non un regista qualunque, ma il Premio Oscar di Nuovo Cinema Paradiso.