Sea Watch, il Pd invoca la censura per la Meloni: «Fascista, Fb deve chiuderti il profilo»

«È tempo che si faccia un blocco navale solo dopo che ti sarai organizzata un lungo viaggio. È tempo che ti chiudano Fb, così come si tagliavano i Super-Santos ai bimbi che disturbavano durante il riposo. È tempo di restare in Parlamento proprio per contrastare i fascisti come te», twitta senza troppi scrupoli l’esponente del Pd Davide Faraone, capogruppo in Vigilanza Rai. La prima reazione, indignata, è del leader di CasaPound Simone Di Stefano, che commenta: «Il vecchio bavoso che bucava il pallone. Il nuovo archetipo culturale della sinistra italiana».

Ma cosa aveva tanto indispettito l’esponente del Pd, al punto da convincerlo a invocare una censura della Meloni perfino sui social? Un video nella quale l’esponente di Fratelli d’Italia rilanciava l’idea del blocco navale per impedire le partenze degli scafisti dai porti del nordafrica. «È tempo di attivare un blocco navale europeo per impedire ai barconi di partire e per impedire le morti in mare. È tempo che l’Italia dia un segnale demolendo la Sea Watch per far vedere al mondo che l’Italia non si fa prendere in giro ed è tempo che i parlamentari del partito democratico che a spese degli italiani sono andati ad applaudire chi violava le leggi italiane abbiano la dignità di dimettersi». Quanto basta per scatenare la reazione censoria del piddino Faraone.