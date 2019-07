Un po’ di coraggio ancora, presidente Toti, perché nessuno capisce che ci sta a fare in un partito ormai balcanizzato. Domani a Roma il governatore della Liguria raduna i suoi fedelissimi. Ma non si capisce ancora per cosa. E se non lo chiarisce mollando Beirut – Forza Italia, nessuno gli toglierà l’appellativo di Sor Tentenna.

Perché se domani sarà solo una conta interna al partito di cui è stato nominato coordinatore assieme alla Carfagna, è un po’ poco rispetto alle attese della vigilia. Quando la manifestazione del Brancaccio fu convocata, la sensazione era quella dello strappo finale. Con tanto di nuovo simbolo.

Il segnale su Sassoli

Lo scorso 26 giugno Toti aveva invocato un segnale concreto da Fi entro la manifestazione di domani “o si perde tempo”. Il segnale è arrivato: la scheda bianca in Europa nel voto su Sassoli. Neanche la battaglia nel Ppe per impedire l’umiliazione di un popolo che ha fatto stramazzare al suolo la sinistra.

Ai suoi amici del Lazio, il governatore confida a chi gli chiede quanto durerà l’agonia dentro Fi “ancora per poco mi sa!” E in verità dicono che in queste ore stia ancora a decidere la strada da percorrere da domani in poi.

Toti non vuole farsi “alfanizzare”, ed è comprensibile, anche per scansare le solite accuse di tradimento. Ma se domani se ne uscirà con un altro penultimatum sarà lui a risultare meno credibile.

Il trattino e la ruspa

Dovrebbe dire: ho atteso troppo, all’ammuina non ci sto più. Ad alcuni suoi amici continua a ripetere che fino a sabato ha bisogno di bocce ferme… “per portarmi dietro più gente possibile senza dare a nessuno la possibilità di costruire narrazioni strampalate”. Purtroppo per lui, deve invece convincersi che non avrà mai l’unanimita’ dei suoi. Un leader decide e trova chi lo segue.

Se invece Toti insegue una specie di trattino che unisca centro e destra ha capito ben poco di come vanno le cose. Il politichese non affascina da tempo il popolo italiano. Se insegui il trattino vince la ruspa.

Parliamoci chiaro. Lungi da noi sottovalutare la sfida lanciata da Toti agli azzurri. Recentemente gliene ha cantate con chiarezza: “Ma perché Gelmini, Biancofiore e altri hanno paura del dibattito? Poca abitudine? Paura del giudizio dei nostri simpatizzanti e militanti? Già nostalgia per i nominati che ancora son tutti li? Dite la vostra invece di criticare. La Democrazia che vogliamo è anche per voi!”.

Ma anche qui sta il paradosso, perché non si parla mai di politica ma più che altro solo di organizzazione interna. Che è importante, ma che ci fai senza la discussione sulle scelte politiche vere e proprie?

Toti uscire da Beirut e affiancare la Meloni. Se rispetterà la nostra gente e le sue idee, la nostra gente rispetterà lui. Se dovesse cominciare di nuovo con le solite noiose disquisizioni di cui non frega nulla a nessuno su partiti e minoranze sbaglierà. Perché tutti dovremmo essere un’unica maggioranza con una unica leadership. Un po’ più fresca, diciamo. E che con Toti filerebbe benissimo. Senza una scelta netta, rischia di rimanere solo.