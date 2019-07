Salvini a Carola (che vuole essere risarcita): «Ricca comunista, non mi fai paura…»

È scontro frontale tra la capitana della Sea Watch, Carola Rackete, e Matteo Salvini che si sfidano a suon di post e dichiarazioni alla stampa. Dopo la richiesta di risarcimento al Viminale della 31enne tedesca, il leader leghista va all’attacco. «Infrange leggi e attacca navi militari italiane, e poi mi querela. Non mi fanno paura i mafiosi, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca! Bacioni», è il lapidario post mattutino di Salvini alle prese con nuovi possibili sbarchi e richieste di sbarco a oltranza.

L’ironia amara del vicepremier leghista proviene dal solenne annuncio di querela fatto dai microfoni di Radio Cusano Campus da Alessandro Gamberini, legale dell’attivista tedesca.«Il minitro ha detto che se Carola non avesse forzato l’attracco, il Viminale il mattino dopo avrebbe autorizzato lo sbarco… Questo non era stato assolutamente comunicato a Carola. Lei è una giovane, brillante comandante di nave, ma forse non è abituata ai giochini politici di cui Salvini è maestro…». Parole da militante più che da avvocato

«Non ho nemici, solo alleati per la difesa della legalità, della sicurezza e del benessere del mio Paese. E attentare alla vita di militari italiani non è qualcosa che può rimanere impunito – ha spiegato Salvini da Trieste parlando dell’Anm– voglio un maggior controllo, l’obiettivo sono pattuglie congiunte Italia, Slovenia e Croazia. Speriamo di non dover arrivare comunque alla sospensione di Schengen». Quanto all’ennesima imbarcazione che “vaga” nel Mediterraneo con immigrati a bordo, il ministro leghista ha ribadito il suo no: «In Tunisia arrivano quotidianamente migliaia di turisti, dall’Italia e dall’Europa, allora o sono matti loro, oppure è una scusa quella che non vogliono attraccare a Tunisi».