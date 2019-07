Rocca (FdI) chiede chiarezza sull’impianto Tmb Salario. È ancora attivo o no?

“Ieri sera in una nota trasmissione è andato in onda un servizio sul Tmb del Salario, quello che mesi fa andò in fiamme e che secondo la Raggi ha mandato il tilt il sistema della raccolta dei rifiuti. Nel servizio un dipendente di Ama del quale ovviamente non si vedeva il volto ha fatto chiaramente intendere che i camion ancora entrano pieni e escono vuoti e che i compattatori sono in funzione. Cosa vuol dire che il Tmb Salario è ancora attivo? E quindi l’emergenza, la crisi e tutto ciò che va dicendo da mesi il sindaco? Se così fosse sarebbe una gravissima omissione da parte della Raggi e l’ennesima bugia detta ai romani, pretendiamo un chiarimento in merito”. Lo dichiara Federico Rocca responsabile romano degli enti locali di Fratelli d’Italia.