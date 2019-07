Oggi e domani una due giorni di categorie e militanza organizzata da Fratelli d’Italia di Roma. Con “Sfida Capitale” oggi e domani con la “Notte di mezza estate”. Lo comunica una nota Massimo Milani, commissario romano di Fratelli d’Italia.

Fratelli d’Italia, spiega la nota, apre una prima sessione di confronto con la città’. Interverranno le associazioni di categoria, gli operatori, i cittadini, per poi riprenderla con maggiori approfondimenti a settembre prossimo.

Sfida Capitale con le categorie

“Sfida Capitale”, dalle 16.00 alle 20.00 all’Hotel Universo, dibattiti su rilancio d’immagine, decoro e manutenzione urbana, solidarieta’ e progetti di sviluppo per il rilancio di Roma. Temi dirimenti, ma dimenticati dalla sindaca Raggi che in questi tre anni ha affossato la citta’ abbandonandola al degrado come nel caso dei rifiuti. E questo anche a causa anche all’irresponsabile presidente fantasma della Regione Lazio Zingaretti. Una Capitale che ha perso la sua capacita’ attrattiva e di essere volano per il turismo, dove la manutenzione ordinaria e’ stata trasformata in emergenza continua. E le imprese anziche’ essere incentivate sono ostacolate, dove le fasce piu’ deboli delle famiglie romane sono costrette a vedersi dopo rom e migranti per l’accesso ai servizi abitativi e scolastici. Fd’I si mette a disposizione della citta’ e si candida a rappresentare una proposta alternativa e concreta per amministrare la Capitale, al contrario di chi la governa oggi, attraverso una fase di confronto e partecipazione.

Domani al Giardino degli Aranci con Giorgia Meloni

Nella serata di domani, dalle 18.00 alle 22.00 presso il Giardino degli aranci – conclude la nota – sara’ l’occasione per ritrovarsi. Si farà il punto sulle attivita’ svolte nella stagione politica 2018-19 e lanciare le nuove sfide per la stagione che verra’. Tra spettacoli e musica insieme al presidente Giorgia Meloni.