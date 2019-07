Marotta mette il punto: «Icardi e Nainggolan fuori dal progetto Inter»

Icardi e Nainggolan sono ufficialmente in vendita. L’Inter per bocca del suo a.d. Marotta ha messo un punto definitivo alla querelle coi due calciatori. Chi li vuole si faccia sotto. Pagandoli, ovviamente. Chi non li vuole più è Antonio Conte. Manco in cartolina. Perciò ecco la decisione, oramai scontata, della società: “Abbiamo già parlato con i diretti interessati, abbiamo spiegato loro la presa di posizione della società. Sia Icardi sia Nainggolan non rientrano nel progetto tecnico – ha detto Marotta intervistato da Sky Sport -. Sono entrambi ottimi giocatori e ottimi talenti. Ma chiaramente il talento da solo fa vincere le partite, ma è la squadra che fa vincere un campionato e raggiungere l’obiettivo che ognuno ha prefisso. Di conseguenza non rientrano nel nostro progetto, con la trasparenza e il rispetto che è loro dovuto”. Il problema sarà piazzare intrambi senza deprezzarne il valore e mettere un meno in bilancio. Dal punto di vista calcistico i due valgono, eccome. Il centravanti è seguito soprattutto dal Napoli che, in queste ore si sarebbe fatto avanti nuovamente offrendo in contropartita addirittura il gioiello Lorenzo Insigne. Il fantasista partenopeo sembra stanco della sua città e delle critiche che anno dopo anno deve sopportare. Conte lo stima e lui è tentato. Meno certo è il consenso di Icardi. Il quale preferirebbe di gran lunga la Juventus. Anche per dispetto a Marotta e Conte. Ma non è chiaro se la squadra di Sarri abbia davvero voglia di mettersi in casa uno così. Uno che ha scompaginato lo spogliatoio nerazzurro e che per di più ha come manager la pirotecnica compagna Vanda Nara. Lo stile Juve dice che le due cose non stanno insieme. Ma nel calcio tutto è possibile. Così come è probabile che Nainggolan possa andare all’estero, magari in Premier dove ha parecchi estimatori.