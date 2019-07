Marcheschi (FdI): a Firenze approvate le nostre proposte sulla sicurezza

“Con gli osservatori per la sicurezza è stato messo in pratica dal comune di Firenze ciò che a più riprese avevo proposto per Firenze in campagna elettorale, quando lanciai l’idea dei City Angels. Una proposta che voleva compensare le evidenti carenze del presidio del territorio da parte della polizia municipale. Sono favorevole all’iniziativa dell’Isolotto, la cosa che stupisce è che quando la proposta fu lanciata da noi ci attaccarono dicendo che le nostre sarebbero state delle ronde. Allora non ammettevano la necessità di sicurezza adesso invece hanno dato il via libera agli osservatori”. Lo afferma il consigliere regionale Paolo Marcheschi di Fratelli d’Italia. “L’amministrazione comunale deve adempiere a un protocollo d’intesa firmato il 30 ottobre 2018, da prefetto e sindaco di Firenze, che istituisce i controlli di vicinato: i cittadini possono costituirsi in gruppi e nominare un coordinatore formato dalle forze dell’ordine per segnalare movimenti sospetti nel quartiere – aggiunge Marcheschi – Le zone vengono tra l’altro segnalate con tanto di targa recante la scritta ”zona controllo del vicinato”, come hanno già fatto a Lastra a Signa”. “La zona di Careggi Alto si è già organizzata con la cittadinanza attiva e aspettano di ottenere il riconoscimento del Comune con la zona controllo di vicinato come chiesto con un’interrogazione da Angela Sirello per il Quartiere 5 – conclude Marcheschi -. Il capogruppo di Fdi in consiglio comunale Alessandro Draghi, allo stesso modo, con una mozione chiederà di estendere il controllo di vicinato ad altre zone del fiorentino, che ne faranno richiesta”.