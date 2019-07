Manovra, S&P inquietante con L’Italia: «Attenti, rischiate di finire come la Grecia»

Manovra economica, un inquietante avvertimento arriva dal potere finanziario globale. Standard & Poor’s spalanca uno scenario greco per l’Italia “Riteniamo – rileva S&P in un rapporto diffuso oggi – che l’economia ristagnerà nel 2019 prima di riprendersi l’anno prossimo (0,6%). A nostro avviso, questo non è uno scenario da crisi del debito pubblico. Tuttavia in uno scenario alternativo in cui i policy maker perseguano soluzioni non ortodosse – come l’introduzione di una valuta parallela o di misure di bilancio senza copertura finanziaria, per eludere i vincoli fiscali stabiliti dai trattati Ue – l’adesione dell’Italia all’area euro potrebbe essere messa in discussione. In extremis, potrebbe verificarsi una nuova crisi di fiducia come quella avvenuta in Grecia nel giugno 2015, ma in un paese membro dell’Unione Europea molto più grande e con maggiore rilevanza sistemica”.